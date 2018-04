Die Tor-Fabrik hat schon verlängert

Leader Bischofshofen bekam erst im Winter mit Barnjak einen echten Knipser, Neumarkts amtierender Schützenkönig Hübl sucht nach Knieblessur noch seine Form. So springen andere in die Bresche: Straßwalchens Nika (traf beim 3:1 gegen Hallwang) und Gollings Lürzer, der das Goldtor gegen Altenmarkt markierte, führen nun die Trefferwertung gemeinsam mit je 20 Volltreffern an.