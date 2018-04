Abzocker üben massiven Druck auf Opfer aus

Drohungen, Einschüchterungen und Co

Es wird gepfuscht, herumgemurkst und letztendlich voll abkassiert. Rechnungen von über 1000 Euro sind keine Seltenheit. Zurück bleiben nicht nur Schäden an den unprofessionell aufgebrochenen Türen, sondern auch verärgerte Opfer. Diese werden von den Abzockern oft regelrecht bedroht, eingeschüchtert und zum Zahlen der horrenden Forderungen gezwungen. Es gibt Fälle, bei denen die Opfer zum nächsten Bankomaten eskortiert wurden, weil sie nicht genügend Bargeld griffbereit hatten. Was passiert aber, wenn man gar nicht so viel Geld auf der Kante hat? Auch hierfür gibt es offenbar Lösungen. Passiert in Innsbruck: Anstatt von einem Kunden Geld zu kassieren, wurde kurzerhand einfach der Fernseher eingepackt.