Polizei vereitelt Anschlag auf Berlin-Halbmarathon

Zwölf Menschen bei Terrorfahrt auf Weihnachtsmarkt getötet

Der 24 Jahre alte Anis Amri war am 19. Dezember 2016 gegen 20.30 Uhr mit einem schwarzen Lkw durch den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast. Zwölf Menschen kamen bei der Horrorfahrt ums Leben, Dutzende weitere Besucher wurden zum Teil schwer verletzt. Amri gelang zunächst die Flucht, in der Führerkabine des Todes-Lkw entdeckten die Ermittler die Leiche eines polnischen Berufskraftfahrers. Er war offenbar von Amri erschossen worden, bevor sich der Tunesier ans Steuer setzte. Vier Tage später, am 23. Dezember, dann der Knalleffekt: Anis Amri hatte bei einer nächtlichen Kontrolle in Mailand in Italien zur Waffe gegriffen und das Feuer auf zwei Polizisten eröffnet. Im Zuge der Schießerei wurde er schließlich getötet, ein Beamter wurde verletzt, der zweite blieb unversehrt. Wie sich später herausstellen sollte, war der 24-Jährige per Zug von Frankreich nach Italien gereist.