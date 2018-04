Hunderte Gefährder haben Asyl beantragt

Zahl der Asylanträge in Deutschland und Österreich rückläufig

Laut einer aktuellen Statistik, aus der die „Bild am Sonntag“ zitiert, wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres knapp 4000 illegals eingereiste Migranten an der deutsch-österreichischen Grenze in Bayern registriert. Im Schnitt kamen dem Bericht zufolge 1300 Personen monatlich in Deutschland an. Im ersten Quartal des Vorjahrs waren es noch monatlich rund 1500 Illegale. In ganz Deutschland sank die Zahl der Asylbewerber 2017 auf knapp 187.000 - nach etwa 280.000 im Jahr 2016 und 890.000 im Jahr 2015. In Österreich suchten 2017 21.767 Menschen um Asyl an, die Zahl der Anträge ging im Vergleich zum Jahr davor um 41,5 Prozent zurück.