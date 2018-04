Gurgiser: „Transit-Cobra“ für die Tiroler Straßen

Straf- statt Verwaltungsrecht

Diese soll sämtliche Verordnungen streng kontrollieren und entsprechend sanktionieren. „Abgasbetrug darf nicht länger als Kavaliersdelikt gesehen werden. Daher muss es vom Verwaltungs- in das Strafrecht verlagert werden. Was in anderen Ländern der Europäischen Union schon längst der Fall ist“, betont Gurgiser.