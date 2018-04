Hochalpenstraße auf dem Weg zum Weltkulturerbe

Schon bald werden also die Weltkultur-Prüfer die 50 Kilometer lange Panorama-Straße in Beobachtung haben. Mit der Evaluierung noch im Sommer 2018 wird auch deswegen gerechnet, da die Großglockner Hochalpenstraße witterungsbedingt ab Herbst nicht mehr befahrbar ist.

„Wir gehen davon aus, dass wir alle formellen Anforderungen bestmöglich erfüllt haben, von Seiten des Bundeskanzleramtes und unserer Experten in Frankreich sind wir fachlich gut beraten und freuen uns auf die weiteren Schritte mit ICOMOS International.“, so Johannes Hörl, Generaldirektor der Großglockner Hochalpenstraßen AG.