Braids: Kampf gegen veraltete Stereotype

Es gibt - auch in Österreich - viele Diskussionen darüber, dass noch viel mehr Frauen auf Festival-Billings gehören, die Ausgewogenheit nicht gegeben sei. Wie stehst du dazu?

Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich bin überzeugt davon, dass Festivals mehr Frauen buchen könnten, aber es geht natürlich auch um die Ticketverkäufe. Nicht jedes Festival geht gerne Risiken ein und ich finde die oft getätigte Ausrede, es gäbe nicht genug talentierte Frauen, einfach lahm und veraltet. Man muss sich eben aktiv dafür interessieren, denn es gibt extrem viele Talente, die Slots verdient hätten. In anderen Branchen funktioniert diese Art von Gleichberechtigung auch schon, in der Musik lässt sich da in allen Bereichen noch viel machen. Auch in Sache Rasse und Hautfarbe geht das alles sehr schleppend voran. Es gibt nimmer noch zu viele ältere weiße Menschen an der Macht und dadurch mahlen die Mühlen nur langsam. Die Welt ist derzeit ein verrückter Platz, das merkt man nicht zuletzt an den politischen Strömungen. Es ist mitunter ein Fehler der jungen Menschen, weil sie zu wenig wählen gehen, aber derzeit tut sich etwas. Allein schon in der Bewegung gegen Schusswaffen in den USA - die Kids können sehr inspirierend sein und ich fühle mich das erste Mal gut, im Gedanken an unsere Zukunft. Die Kids wollen etwas bewegen und nehmen nicht mehr alles als gegeben hin. Das ist eine sehr gute Sache. Ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft anbelangt, auch wenn durch all die Fake News und getürkten Geschichten in den Medien vieles im Argen liegt. Die Technologie kann mittlerweile Stimmensimulationen in falsche Richtungen kanalisieren, das ist schon furchterregend.