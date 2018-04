Wenn die Steirer den Frühling nach Wien bringen

Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (an diesem Tag auch als Landeshauptmann in Wien, da Hermann Schützenhöfer in Kanada ist) fühlte sich sichtlich wohl im steirisch-wienerischen Ambiente: „Wir möchten den Wiener Gästen danke sagen und natürlich Lust auf Urlaub in der Steiermark machen.“ Das dürfte, allein von der Stimmung her, wohl hinhauen!