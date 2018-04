Das Glück am Rücken der Pferde

„Wenn ich auf ,Daisy‘ reite, ist das wie fliegen! Sonst muss mich immer jemand im Rollstuhl anschieben. Mit ,Daisy‘ bin ich so schnell wie alle anderen!“, erzählt eine kleine Patientin. Behinderung, Krankheit, Gewalt, Todesfälle, ein soziales Umfeld mit schwierigen Lebensbedingungen: Für Kinder sind das besonders traumatische Erfahrungen. Momente, in denen sie von einem starken, weichen Pferd getragen werden, in denen sie die sanfte Nase des Tieres und einen beruhigenden Herzschlag spüren, tun ihnen gut. „Am liebsten kuschele ich mit Prinsessa. In der Sonne wird ihr Fell ganz warm und meine Muskeln hören endlich einmal auf zu krampfen“, so beschreibt ein Mädchen, das an einer Muskelerkrankung leidet, die Wirkung der Equotherapie.