Talente und große Stars

Michael Nemeth feiert in der kommenden Saison als Generalsekretär des Grazer Musikvereins ein rundes Jubiläum: „Es waren zehn Jahre voller Schwierigkeiten, aber auch voller schöner Momente“, zeigt er sich - durchaus berechtigt - ein wenig stolz auf Erreichtes. Und in der kommenden Saison kann er einige Erfolge dazu verbuchen. So ist es ihm endlich gelungen, Weltklassetenor Juan Diego Flórez nach Graz zu holen. Dass Anna Netrebko ebenfalls noch Zeit in ihrem prall gefüllten Kalender gefunden hat, sieht er als großes Glück. Und auch über Engagements von Elīna Garanča und Adam Fischer (beide sind Musikvereins-Ehrenmitglieder) freut er sich.