Korruption in Ungarn: Geldwäsche lief über Wien

Über den Diamantenhandel und ein verschlüsseltes arabisches Bankensystem wurde das Geld in den Nahen Osten transferiert. Als ungarische Mittelsbank soll unter anderem die MKB-Bank gedient haben. Deren Mehrheitsanteil hat der Oligarch und Orban-Jugendfreund Lorinc Meszaros. Als arabische Investitionen in ungarische Villen und Schlösser getarnt, soll das Geld „gewaschen“ zurück in diverse ungarische Taschen geflossen sein. Das sagt ein ungarischer Kronzeuge in FBI-Gewahrsam aus.