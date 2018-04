A4: Freie Fahrt auf Pannenstreifen bei Stau

Konkret wird die Maßnahme zwischen den Ausfahrten Simmeringer Haide und Schwechat in Fahrtrichtung Ungarn, also auf einer Strecke von knapp vier Kilometern, seine Anwendung finden, allerdings nur dann, wenn es dort zu Stau kommt. Bei diesem Abschnitt handle es sich um einen „Hotspot“ in Sachen Stau und zähflüssigem Verkehr.