Bilyk und Santos stehen mit Kiel im Viertelfinale

Die österreichischen Handball-Teamspieler Nikola Bilyk und Raul Santos sind am Sonntag mit ihrem Klub THW Kiel ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Der deutsche Rekordmeister verlor zwar am Sonntag das Achtelfinal-Rückspiel gegen Pick Szeged in Ungarn mit 27:28 (13:12), das Heimspiel hatten die Zebras aber 29:22 gewonnen.