Tourengeher schläft ein - und löst Suchaktion aus

Dass ein kleines Nickerchen aufsehenerregende Folgen haben kann, hat ein 77-jähriger Wiener am Karsamstag in der Steiermark erfahren müssen: Der Skitourengeher hatte sich von seiner Gruppe getrennt, um sich kurz auszuruhen. In einer Hütte schlief er jedoch ein, erschien nicht zum vereinbarten Treffpunkt und löste damit eine Suchaktion aus.