Nach Ostern knacken wir endlich die 20-Grad-Marke!

Kurios: Letztmals wurden vor 22 Jahren, also 1996, keine 20 Grad im ganzen März erzielt. Doch das Warten auf den Frühling hat nach der Ostereiersuche ein Ende: „Ein kräftiges Tief etabliert sich über den Britischen Inseln, und so wird Mitteleuropa in den nächsten Tagen mit deutlich milderer Luft aus Nordafrika versorgt“, so Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Dienstag und Mittwoch gibt es T-Shirt-taugliche Höchstwerte bis zu 22 Grad.