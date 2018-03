Mann springt auf Flucht vor Bewaffnetem auf Gleise

Weil ihn ein Wildfremder in der Nacht auf den Karsamstag im Wiener Bezirk Simmering plötzlich mit einem Messer bedrohte, sah ein 24-Jähriger offenbar nur noch einen Ausweg: Er sprang in der U-Bahn-Station Gasometer auf die Gleise - und brachte sich so vor dem Bewaffneten (46) in Sicherheit ...