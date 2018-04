Schulterschluss für JKU-Rektor Lukas

„Es reicht nicht, vor sich hin zu forschen“

Generaldirektor Eder hat auch einen eindringlichen Appell in Richtung Forschung und Lehre an der JKU: „Es ist leider nicht ganz einfach vermittelbar im Lande Oberösterreich, vor allem auch an diejenigen nicht, die es wissen müssten, sprich also Professoren an der Uni, dass es nicht reicht hier halt eine Professur zu haben und vor sich hin zu forschen. Das Thema Leistung ist im Übrigen auch in der Wissenschaft ein ganz zentrales Thema, wie auch Leistungsbereitschaft, das sollte man nicht vergessen. Das heißt, eine bloß lauwarme, halbherzige Forschung und Lehre sollte man besser gleich sein lassen, weil das dafür zur Verfügung stehende Geld ist wahrscheinlich auch nicht gut investiert und ist in jedem Fall zu teuer, so eine Einrichtung sollte man sich dann überhaupt sparen und das Geld besser anderswo investieren oder gar nicht.“