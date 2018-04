Windmaschinen gegen den Grazer Feinstaub

Im Weingarten der Fachschule Haidegg bei Graz wurde am Montag eine Windmaschine aufgestellt, die warme Luft aus oberen Schichten ansaugt. So sollen Frostschäden verhindert werden. Die Funktionsweise regt die Phantasie von Seitinger an: Durch die Kessellage findet in der Murmetropole in den Wintermonaten zu wenig Luftaustausch statt. „50 solcher Anlagen könnten die Inversionsproblematik lösen“, glaubt der Landesrat.