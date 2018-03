Neuer „30er“ sorgt für Strafzettel-Flut

Baustelle mit Folgen: Nur noch Tempo 30 statt wie bisher 40 km/h dürfen Autolenker in Biedermannsdorf fahren. Das zieht nun eine wahre Flut an Strafzetteln nach sich - in den ersten drei Wochen wurden 1800 (!) „Raser“ gestraft. Mit ihren Beschwerden gegen die Radarbox sind die Betroffenen aber bislang abgeblitzt.