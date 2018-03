Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Der kleine freche Pinschermischlingsrüde Chicco ist in etwa sieben Jahre alt. Er ist sehr lieb und anhänglich, aber nur wenn ER es will! Also muss man sich seinen Respekt und seine Anschmiegsamkeit erst erarbeiten. Er mag andere Hunde. Am besten wäre ein Platz, wo man sich mit eigenwilligen Hunden auskennt. Landestierschutzverein für die Steiermark, Grabenstraße 113, 8010 Graz, Tel: 0316/68 42 12.