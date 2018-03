Anwalt soll Mord an Juristin beauftragt haben

Diese Geschichte stellt so manches Krimi-Drehbuch in den Schatten: Ein in Wien lebender Anwalt musste sich vor Gericht verantworten, weil er in zwei Fällen Testamente gefälscht haben soll. Einmal soll nicht die Witwe eines ehemaligen Botschafters den Großteil des Vermögens ihres verstorbenen Gatten geerbt haben, sondern die Ehefrau und Sekretärin des Juristen. In der zweiten Causa ging die Immobilie eines verblichenen Zinshausbesitzers nicht an dessen Tochter, sondern gleich direkt an den Juristen. Schließlich wurde der Prozess auf Juni vertagt.