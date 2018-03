Das Kreuz, Zeichen des Durchbruchs zu neuem Leben

Es scheint so, als käme der neue Bischof bei allen Leuten – nicht nur bei Gläubigen – gut an. Viele erkennen ihn, wenn er durch Innsbruck spaziert, sprechen ihn an. Und für jeden hat er die richtigen Worte. Er besucht viele Veranstaltungen, lernt immer wieder neue Leute kennen. Das gefällt ihm sichtlich. Bischof Hermann ist umtriebig – im besten Sinne des Wortes.