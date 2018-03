Keine einzige Anzeige in der Steiermark

War das eine Aufregung, als im Oktober des Vorjahres das so genannte Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz in Kraft trat. Wer in der Öffentlichkeit seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände in einer Weise verhüllt oder verbirgt, dass sie nicht mehr erkennbar sind, muss seither mit Geldstrafen von bis zu 150 Euro rechnen. Jetzt liegt eine erste Anzeigen-Bilanz in der Steiermark vor.