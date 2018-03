Brandanschlag auf Kindergarten in Mattighofen

Bisher unbekannte Täter versuchten am Dienstag kurz vor 20 Uhr durch Einbringen einer unbekannten Zündquelle das Gebäude eines Wald-Kindergartens in Mattighofen in Brand zu stecken. Zuvor hatten sie ein Fenster eingeschlagen. Eine zufällig vorbeigehende Spaziergängerin (50) aus Feldkirchen nahm Brandgeruch wahr und konnte das beginnende Feuer mit nassem Sand löschen.