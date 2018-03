Ostereiersuche heuer wohl besser mit Regenschutz!

Wechselhaft hatte die Karwoche begonnen, wechselhaft bleibt es auch am Osterwochenende, so die aktuelle Prognose der UBIMET. Am Karsamstag bestimmt ein Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern das Wettergeschehen. Vor allem der Westen und Süden muss mit teils kräftigem Regen rechnen, im Norden und Osten des Landes allerdings zeigt sich das Wetter von seiner besseren Seite. „Bis zum Nachmittag bleibt es hier noch weitgehend trocken, die föhnige Südströmung hält an und mit vorübergehendem Sonnenschein erwarten wir Temperaturen bis zu 18 Grad“, so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Im Laufe des Nachmittages setzen aber auch hier langsam Schauer ein.