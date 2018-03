Salzburgs Verkehrs-Masterplan: Ja zur Stadtbahn!

Bei der 7. IRE-Expertenkonferenz haben sich am Dienstag in Salzburg Experten aus ganz Europa getroffen und über ein gemeinsames Thema diskutiert: Wie kann man sich intelligent vernetzen, nachhaltig mobil bleiben. Das Landesmobilitätskonzept 2025 geht und fährt in dieser Hinsicht schon in die richtige Richtung. Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf betonte bei der Eröffnung der Konferenz im Kongresshaus: „Wir müssen in der Mobilität vielfältig und multimodal denken. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen gehören noch verbessert. Neue Technologien unterstützen uns dabei.“ Und sie bekennt sich zur U-Bahn bis zum Mirabellplatz!