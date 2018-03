Bienensterben geringer als im Winter zuvor

„Um Unterstützung aus der Politik sind wir froh“

Diese betreiben sie am Standort, holen die Stöcke im Herbst wieder ab und stellen den erzeugten Honig den Grundbesitzern zur Verfügung. Ein Projekt laufe in Wien, wo 120 Tonnen Honig geerntet werden. „Wir sind sehr froh um jede Unterstützung aus der Politik“, sagt Reinhard Hetzenauer, Präsident des Imkerverbandes. „Die Idee von der Ansiedlung neuer Bienenvölker in der Stadt ist gut, aber dazu bräuchten wir größere Lagerflächen in Innsbruck für unsere doch eher sperrige Ausrüstung.“