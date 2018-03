Seestadt Aspern: 19.000 € für Esoterik-Studie

„Scharlatane“ nutzen „Gutgläubigkeit der Kunden“ aus

Man mag von Esoterik und Energetik und den dazugehörigen Methoden halten, was man will, fest steht jedenfalls, dass es sich beim KH Nord und bei der Seestadt Aspern nicht um Einzelfälle handelt. Laut „profil“ sind häufig Scharlatane am Werk, die die Gutgläubigkeit der Kunden und „deren Sehnsucht nach Transzendenz“ schamlos ausnützen.