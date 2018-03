Heather Mills kommt als Rednerin nach Wien

Am „4Future“-TAG des Gamechangers-Festivals dreht sich alles um die Zukunft, heißt: die Mindsets unserer Kids und Jugendlichen. Wie tickt die Next Generation an Gamechangern? Welche Werte und Themen sind ihnen wichtig? Welche innovativen Ideen bringen sie ein? Und vor allem was braucht die Jugend um in der digitalen Welt zu bestehen und sich in dieser zu schützen?