Fahndung nach Einbrechern führte zu zwei Sprayern

In der Nacht zum Samstag drangen die bislang noch unbekannten Einbrecher durch ein Fenster in ein Vereinsheim in Zell am See ein. Dort brachen sie eine Kassa auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Täter versuchten zudem zwei Türen aufzubrechen. Dabei wurden sie aber von einem Passanten mit Hund gestört, welcher auch sofort die Polizei verständigte.

Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.