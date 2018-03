Kritik an 20 Grazer Straßennamen

Auch Karl Lueger, der zur Zeit der Jahrhundertwende Wiener Bürgermeister und ein bekennender Antisemit war, wurde in Graz ein Denkmal in Form eines Straßennamens gesetzt. In Wien wurde der nach ihm benannte Teil der Ringstraße umbenannt. Was in Graz mit den Namen passiert, ist noch nicht entschieden. „Eine konkrete Handlungsempfehlung war nicht Teil des Auftrags“, so Karner, das sei Sache der Politik.