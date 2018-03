EU unterstützt Türkei mit neuem Milliardenpaket

Die EU will die Türkei trotz starker Spannungen weiter mit Milliarden bei der Versorgung syrischer Flüchtlinge unterstützen. Angesichts jüngster Entwicklungen in dem Land habe die EU zwar „sehr große Besorgnisse“, sagte etwa die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. „Nichtsdestotrotz stehen wir zu dem EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen und wir wissen, dass hier eine zweite Tranche von drei Milliarden Euro bereitzustellen ist.“ Dazu hätten sich die Gipfelteilnehmer „auch bekannt“.