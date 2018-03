Flugbegleiter hatte vier Kilo Kokain in der Hose

Der Vorfall ereignete sich am 17. März am JFK International Airport in New York. Wie die US-Grenzschutzbehörde auf ihrer Website mitteilte, war der Flubegleiter mit einem Flug von Fly Jamaica Airlines aus Montego Bay kommend in der US-Ostküstenmetropole gelandet, als er von Zollmitarbeitern zur Seite genommen und in einen gesicherten Bereich gebracht wurde.