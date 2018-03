Gavlyn: Rap ohne Rücksicht auf gängige Stereotype

Was hat dich am Rap immer so fasziniert? Die Technik, die Attitüde oder die Inhalte, die man damit transportieren kann?

Ich habe schon als Kind gerne performt und war schon als Zehnjähriger in allen möglichen Talentshows. (lacht) Anfangs dachte ich, dass ich mit meiner Stimme ungeeignet wäre um zu Singen, aber ich sah dann ein Video von Lil‘ Kim und von da an war mir klar, dass man auch als Frau mit tiefer Stimme Erfolg haben kann. (lacht) Der Hip Hop hat mein Leben revolutioniert. Zuerst als Fan, jetzt als Sängerin. Ich habe diese Musik immer gehört, in all ihren Facetten. Als ich in der High School war, haben meine Freunde gefreestylt und ich habe es zum Spaß probiert. Das hat mir so gut gefallen, dass ich niemals mehr etwas Anderes in meinem Leben machten wollte.