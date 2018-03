Harry und Meghan überraschend in Nordirland

Prinz Harry und Meghan Markle wollen vor ihrer Hochzeit in knapp zwei Monaten so viele Regionen des Vereinigten Königreichs wie möglich besuchen, um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, die US-Schauspielerin kennenzulernen. Am Freitag hat das populäre Brautpaar überraschend Nordirland besucht. Auch Prinz William und Herzogin Kate waren vor ihrer Hochzeit 2011 nach Belfast gereist, um den Friedensprozess zu unterstützen.