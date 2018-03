Bangen um 740 Arbeitsplätze in Kärnten

Kürzungen bei Koralmbahn und Streckenausbau Klagenfurt – Weizelsdorf

In Kärnten sind dadurch in erster Linie die ÖBB-Projekte Koralmbahn und der Streckenausbau Klagenfurt - Weizelsdorf mit dem Bahnhofsumbau in Maria Rain betroffen. „Bei der Koralmbahn werden 41,2 und bei der Strecke Weizelsdorf rund 10 Millionen Euro gekürzt“, ergänzt Thomas Finsterwalder von vida.