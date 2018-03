TT-Knalleffekt! Fegerl wechselt zu Ochsenhausen

„Von Wien bin ich mit dem Auto in viereinhalb Stunden in Ochsenhausen, da bin ich viel flexibler mit der An- und Abreise“, begründete Fegerl den Schritt nach Ochsenhausen. Ein Verein in Österreich sei für ihn nie eine Option gewesen. Ochsenhausen sei an ihn herangetreten, erzählt der doppelte Europameister von Jekaterinburg 2015. „Dann ging alles sehr schnell, nach einem Telefonat waren wir uns praktisch einig.“ Am Rande des Europe-Top-12 in Montreux im Februar sei alles über die Bühne gegangen.