TV-Auftritt zündet den Kauf-Turbo

Am Rasenteppich lagen Äpfel, die er mit der selbstgebauten „Obstraupe“ aufklaubte. Später führte er das gleiche mit Nüssen vor! Trotzdem konnte David Brunmayr am Dienstag in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ keinen der fünf Investoren überzeugen. Der Auftritt hat sich dennoch gelohnt.