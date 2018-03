Baum stürzt auf Auto - Beifahrerin erschlagen

Es war ein tragischer Zufall, der tödlich endete: Auf einer Landstraße im niederösterreichischen Mostviertel fuhr ein Autofahrer am Mittwoch just in dem Augenblick an einem Baum vorbei, als dieser auf die Fahrbahn stürzte. Der Lenker im Alter von 39 Jahren erlitt bei dem schrecklichen Unfall schwere Verletzungen, seine 60-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz starb noch an der Unfallstelle.