Skigebiete geben zu Ostern nochmal Vollgas

New-Orleans-Stimmung und Kultrennen

Auch am Arlberg sind die Wochen bis zum Saisonfinale (21. April) mit Veranstaltungen gespickt. Wilma Himmelfreundpointner von TVB verweist auf „New Orleans meets Snow“ (6. bis 8. April) und das Kultrennen „Weißer Rausch“ (21. April), bei dem 555 Wintersportler aus aller Welt antreten. Warum so viel Aufwand am Ende der Saison? „Wenn im Tal schon der Frühling blüht, muss man in Erinnerung rufen, dass am Berg noch beste Schneeverhältnisse herrschen. Das gelingt mit Veranstaltungen bestens“, erklärt Himmelfreundpointner.