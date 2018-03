Kulinarische Besonderheiten

So erfreut sich in Wien auch der Wein einer langen Tradition und ist im Grunde so alt wie die Stadt selbst. Schon bei den Kelten und den Römern gab es die ersten Rebkulturen in Wien. Den Großteil der Weinerzeugnisse in Wien machen die Weißweine aus, allen voran der Grüne Veltiner. Er ist die Hauptsorte Wiens, dicht gefolgt von Gemischter Satz und Weißburgunder.