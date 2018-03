Rauchen: Volksbefragung ab 900.000 Unterschriften

Die FPÖ sitzt in der „Raucherfalle“, urteilte zunächst der ORF-„Report“, bei dem der FPÖ-Chef am Dienstag zu Gast war. Einerseits gebe es das Bekenntnis zu direkter Demokratie, andererseits steht das Kippen des generellen Rauchverbots an. Anfang März war ein Antrag der Opposition auf eine Volkabstimmung von der ÖVP-FPÖ-Koalition abgeschmettert worden.