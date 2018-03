„Don‘t Smoke“: 500.000er-Marke bereits geknackt

Der Ansturm auf das Volksbegehren der Wiener Ärztekammer und der Österreichischen Krebshilfe ist ungebrochen: Am Donnerstagvormittag hat der 500.000. Österreicher seine Unterschrift unter „Don‘t Smoke“ gesetzt. Am Dienstag war von den Regierungsparteien im Gesundheitsausschuss ein Antrag der SPÖ auf eine Volksabstimmung über ein Rauchverbot in der Gastronomie abgelehnt worden.