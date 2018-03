Nach Bluttat in Kirchberg noch viele Unklarheiten

Nach wie vor gibt es einige Unklarheiten, was den Mord am 63-jährigen Kirchberger in der Nacht auf Samstag angeht. Das Landeskriminalamt Tirol hofft, dass sich am Montag bei der Befragung jener 50-jährigen Frau, die die Schlüsselfigur in diesem Beziehungsdrama einnimmt, neue Erkenntnisse ergeben.