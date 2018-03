Dealer versorgte sogar 14-Jährige mit Marihuana

Eine große Menge an Cannabis war in Strebersdorf im Umlauf gewesen, woraufhin die Polizei zu ermitteln begann - und rasch einen Nigerianer als möglichen Verdächtigen ausmachte. Die Exekutive startete daraufhin mit der Observation des 29-Jährigen und konnte dabei beobachten, wie der mutmaßliche Dealer nicht nur in Parks seine Drogen an Abnehmer verkaufte. Auch bei Schulen in der Umgebung konnte sich der Mann offenbar über einen großen Kundenstamm freuen.