China: Volkskongress bestätigt Staatschef Xi

Alle 2970 Mitglieder des Volkskongresses stimmten am Samstag für Xi. Danach erhoben sich die Parlamentarier von ihren Sitzen und feierten den Staats- und Parteichef, der seit 2013 im Amt ist, mit Applaus. Der anschließende Handshake zwischen Xi und und seinem neuen Vize Wang wurde ebenfalls mit viel Beifall bedacht. Ein Novum bei der Sitzung war, dass beide Staatsmänner anschließend einen Eid auf die Verfassung ablegten, was es so bisher nicht gab. Mit der linken Hand auf der Verfassung im roten Einband, die Rechte in die Höhe gereckt, versprach Xi, „energisch für den Aufbau eines reichen, starken, demokratischen und zivilisierten“ Landes zu streiten.