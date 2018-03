Tresorknacker wurden bei Einbruch gestört

Tresorknacker versuchten am Freitagabend in einem Einfamilienhaus in St. Georgen am Längsee ihr Glück. Sie wurden allerdings vom Hausbesitzer gestört und mussten flüchten. Damit wurde eine Serie in Kärnten fortgesetzt, bei der schon seit Tagen unbekannte Banden zum Teil erfolgreich Safes geplündert haben.