Die „Krone“ auf Streife

Seit acht Jahren achtet Polizist Georg V. in der Salzburger Bahnhofsgegend, dass alles gesittet abläuft. Es war eine freiwillige Entscheidung, sich nach der Ausbildung im „Problemviertel“ stationieren zu lassen. Was den Bahnhof ausmacht? „Im Team herrscht eine gute Stimmung. Der Außendienst ist für viele Polizisten der Grund, den abwechslungsreichen Beruf auszuüben“, so Georg V. Lange kann während der Tour durch „sein“ Gebiet zusammen mit Kollegen Christopher L. nicht gesprochen werden, denn schon kommt uns ein Ortsunkundiger in einer Einfahrt Verboten-Straße entgegen. Dieser zeigte sich einsichtig, entschuldigte sich und kam so einer Strafe davon. Einen Alko-Vortest musste er trotzdem über sich ergehen lassen. „Alles gut, Sie dürfen die Fahrt fortsetzen“, winken ihn die beiden Polizisten davon. Das Duo ist top eingespielt, wie sich bei der nächsten Kontrolle nur kurze Zeit später zeigte. Eine Autofahrerin missachtete das Linksabbiegeverbot. Diesmal belehrte Christopher L. die Dame.