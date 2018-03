Der stete Tropfen wärmt jede Menge Kinder

Die nächste Reise

Am 4. April wollen die beiden Tirolerinnen erneut in den Flieger steigen. „Denn auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, sehen wir welch große Freude wir damit auslösen können.“ Wer sich an der Hilfe der beiden beteiligen will, kann sich unter naturaleza51@hotmail.com an Johanna Holzmann wenden. Denn: Der stete Tropfen hält in diesem Fall viele Kinder warm.