Eis-Flitzerin Herzog will den Thron besteigen

Am morgigen Samstag wird es für Eisschnellauf-Ass Vanessa Herzog ernst: In Minsk kämpft die 22-Jährige an diesem Wochenende sogar um den Sieg im Gesamtweltcup, größer sind die Chancen aber auf den Triumph in den Disziplinen 500 und 1000 Meter. Sie wäre die erste Österreicherin nach Emese Hunyady vor 24 Jahren, die eine Disziplinen-Wertung gewinnen kann.